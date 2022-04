Produção do iPhone SE e dos AirPods não será cortada, afirma DigiTimes

À medida em que produtos vão sendo lançados e integrados à linha, as empresas, em que a Apple certamente se inclui, vão acompanhando estatísticas de venda e refletindo sobre possíveis mudanças futuras. Atentos a esses movimentos sempre estão analistas e consultorias, que emitem seus pareceres de forma constante.

Recentemente, o conhecido analista Ming-Chi Kuo, bem como o veículo Nikkei Asia, repercutiram que a demanda do iPhone SE e dos AirPods estava baixa — e que, por isso, poderia haver um corte na produção desses dispositivos, possivelmente de cerca de 20%, no caso do smartphone.

Todavia, o DigiTimes vai de encontro a essas fontes, de maneira a afirmar o contrário. Com base na informação de empresas taiwanesas que fazem parte da cadeia de suprimento da Apple, o portal disse que não houve diminuição dos pedidos feitos por parte da companhia no que se refere aos produtos em questão.

Como apontou o 9to5Mac, entretanto, as duas falas não são necessariamente conflitantes. É possível que o corte vá acontecer no futuro, mas ainda não tenha sido comunicado. Continua sendo, porém, incomum fábricas tão inseridas no processo de produção ainda não saberem de uma mudança que potencialmente ocorrerá.

