Códigos do macOS 12.4 sugerem novo modo Foco no iOS 16

Aos poucos, vão surgindo cada vez mais rumores sobre o vindouro iOS 16, que provavelmente será apresentado pela Apple na WWDC22, marcada para a semana do dia 6 de junho. Mais cedo, comentamos aqui no MacMagazine as primeiras previsões de Mark Gurman (da Bloomberg) para o sistema — o qual contará, entre outras coisas, com melhorias nas notificações.

Pois segundo o 9to5Mac, a Apple já estaria planejando grandes mudanças para o modo Foco, recurso lançado pela empresa no iOS 15 e que permite gerenciar quais notificações podem ou não ser exibidas em momentos específicos do dia.

Essa previsão vem após o veículo encontrar mensagens escondidas nos códigos do macOS 12.4 beta os quais sugerem uma incompatibilidade da nova versão do recurso com os atuais sistema Apple, como o próprio macOS 12 ou o iOS 15.

Em outras palavras, é possível que o modo Foco do iOS 16 chegue com novas opções de personalização que, justamente por não existirem atualmente, não podem ser interpretadas e gerenciadas por versões mais antigas dos sistemas.

O uso de uma lista de permissões para este Foco fará com que essas configurações sejam perdidas em seus outros dispositivos com software mais recente. Um dispositivo com software mais recente atualizou este Foco para usar uma nova configuração que este dispositivo não suporta. Para continuar editando notificações neste dispositivo, atualize para o software mais recente ou use uma lista de permissões para este Foco.

Ademais, o veículo também encontrou mensagens que parecem fazer referência a uma futura versão do Apple News, a qual contaria com conteúdos que só poderão ser visualizados na próxima versão do sistema. Outra string, por sua vez, sugere o fim do suporte ao serviço em iPhones e iPads mais antigos.

Desculpe, você precisa atualizar seu dispositivo para ver este conteúdo. Desculpe, o News não é mais totalmente compatível com dispositivos mais antigos.

Como dito, é esperado que a Apple revele o iOS/iPadOS 16, o macOS 13, o watchOS 9 e o tvOS 16 na WWDC22, daqui a menos de dois meses. Tradicionalmente, a nova versão do iOS é sempre lançada para todos em setembro, junto à chegada de novos iPhones.