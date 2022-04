Membros da Comissão Europeia foram alvos do spyware Pegasus

Membros da Comissão Europeia teriam sido alvo de novos ataques envolvendo o spyware do NSO Group, empresa de segurança israelense conhecida pelo famoso Pegasus. Segundo informações da Reuters, a maior parte das tentativas de invasão aconteceu em 2021 e focou, entre outros dispositivos, em iPhones de funcionários e oficiais do órgão.

De acordo com a União Europeia e documentos vistos pelo veículo, estão entre os alvos nomes como o do belga Didier Reynders, que atua como comissário europeu de justiça desde 2019. Além de Reynders, pelos menos quatro outros funcionários da comissão também sofreram tentativas de invasão de seus dispositivos.

As preocupações em torno da segurança dos membros da comissão surgiram pela primeira vez em novembro, quando a Apple passou a enviar alertas para uma série de indivíduos que teriam sido alvos de ataques patrocinados por governos. Um funcionário de tecnologia da comissão pediu para que os oficiais ficassem atentos a possíveis alertas da empresa por serem “um alvo em potencial” no dia 26 daquele mês.

Embora o NSO Group seja conhecido principalmente pela ferramenta de espionagem Pegasus, pesquisadores de segurança afirmam que os ataques parecem ter se aproveitado, também, do método ForcedEntry — um exploit que se aproveitava de uma vulnerabilidade do tipo “zero-day” no iMessage.

Acredita-se que o método tenha sido amplamente explorado entre fevereiro e setembro de 2021. Outro malware parecido com o Pegasus vendido pela também israelense QuaDream, também teria sido usado.

Ainda de acordo com a Reuters, não foi possível determinar a origem das tentativas dos ataques contra a comissão e tampouco se elas obtiveram êxito. Tanto o órgão europeu quanto a Apple ainda não se pronunciaram sobre o assunto. O NSO Group, por sua vez, negou que os ataques tivessem sido feito através das suas ferramentas.