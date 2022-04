Spyware Pegasus fez vítimas mesmo após processo da Apple

Nos últimos tempos, temos falado bastante do spyware Pegasus, criado pela empresa israelense NSO Group. A Apple, inclusive, anunciou no ano passado um processo contra a empresa por ela criar “ferramentas para invadir dispositivos ilegalmente”.

Pois uma investigação forense realizada pela organização irlandesa Front Line Defenders e Citizen Lab, focada nos direitos humanos, mostrou que quatro advogados, ativistas e jornalistas tiveram os seus smartphones invadidos pelo software — mesmo após a Apple intervir judicialmente contra a desenvolvedora do spyware.

O relatório, revelado nesta terça e compartilhado com o TechCrunch, mostra que as vítimas (exceto uma jornalista que preferiu permanecer anônima) possuem uma forte ligação na defesa dos direitos humanos e contra a corrupção na Jordânia, país localizado no Oriente Médio. São eles:

Ahmed Al-Neimat , membro do Hirak, um movimento popular de protesto que pede justiça social na Jordânia e que defende a reforma e os direitos humanos.

, membro do Hirak, um movimento popular de protesto que pede justiça social na Jordânia e que defende a reforma e os direitos humanos. Malik Abu Orabi , advogado de direitos humanos.

, advogado de direitos humanos. Suhair Jaradat, jornalista especializada em reportagens investigativas.

As descobertas se basearam em relatórios anteriores da organização, que já revelou que o mesmo software estava instalado em dispositivos de outros ativistas. Dois desses operadores do Pegasus seriam agentes do próprio governo jordaniano, inclusive.

O dado que mais chama a atenção nesse relatório de agora é que uma das vítimas — Suhair Jaradat – teve o seu iPhone invadido em 5 de dezembro de 2021, pouco tempo depois da decisão da Apple de processar a NSO Group vir à tona.

Jaradat recebeu uma mensagem no WhatsApp de alguém se passando por um crítico popular antigoverno com links para o spyware Pegasus, comprometendo seu telefone. De acordo com a análise forense, o iPhone de Jaradat foi invadido várias vezes nos meses anteriores e em fevereiro de 2021.

Além de trazer mais detalhes sobre o relatório, a reportagem do TechCrunch também cita o processo movido pela Apple. Segundo consta, ele teve um “início lento”, já que o primeiro juiz designado para o caso se recusou coordenar o caso, de forma que alguma decisão sobre o imbróglio certamente não será tomada antes de junho.

Vamos continuar acompanhando esse caso, é claro.