FIFA+ é lançado com streaming de jogos e conteúdos gratuitos

A Federação Internacional de Futebol (FIFA), o órgão máximo do futebol internacional, lançou nesta semana a plataforma FIFA+ com planos de transmitir 40.000 jogos ao vivo por ano.

De acordo com a organização, a plataforma pretende abrigar todas as partidas da Copa do Mundo feminina e masculina já registradas — totalizando mais de 2.000 horas de conteúdos, os quais também incluirão mais de 2.500 vídeos que datam da década de 1950.

Apesar disso, os jogos da Copa do Mundo do Qatar não serão transmitidos ao vivo no FIFA+. Embora esteja disponível gratuitamente, pode ser que uma taxa de assinatura seja lançada em algum momento, segundo Charlotte Burr, chefe da plataforma.

Estaremos estendendo estrategicamente – portanto, potencialmente entraremos em jogos, comunidade social e potencialmente assinatura, dependendo de onde isso for e para onde a disrupção da indústria se dirigir.

Além das partidas, o FIFA+ conta com uma série de notícias, documentários originais, talk shows e curtas contando histórias de grandes nomes do futebol de mais de 40 países.

Os títulos disponíveis no lançamento incluem:

“Ronaldinho: O Homem Mais Feliz do Mundo” : um documentário com o jogador brasileiro.

: um documentário com o jogador brasileiro. “Capitães” : uma série que segue seis capitães — Luka Modrić (Croácia), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão), Brian Kaltak (Vanuatu), Andre Blake (Jamaica), Hassan Maatouk (Líbano) e Thiago Silva (Brasil) – enquanto eles lideraram seus times na qualificação para a Copa do Mundo de 2022.

: uma série que segue seis capitães — Luka Modrić (Croácia), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão), Brian Kaltak (Vanuatu), Andre Blake (Jamaica), Hassan Maatouk (Líbano) e Thiago Silva (Brasil) – enquanto eles lideraram seus times na qualificação para a Copa do Mundo de 2022. “Croácia: Definindo uma Nação”: sobre como o futebol une a nação.

A plataforma está disponível globalmente para dispositivos móveis e na web com conteúdos em inglês, francês, alemão, português e espanhol, inicialmente — mais idiomas serão adicionados ainda este ano.

