Native Union lança base sem fio 3-em-1 com MagSafe

A Native Union lançou nesta semana o Snap 3-in-1 Magnetic Wireless Charger, um base de carregamento sem fio para iPhone, Apple Watch e AirPods que chega para complementar o 2-em-1, que não tinha espaço para o relógio.

O produto é capaz de carregar os três dispositivos ao mesmo tempo. Ele conta com suporte à tecnologia MagSafe, de modo que, ao ser colocado, o iPhone é atraído por ímãs contidos no carregador.

A velocidade de recarga para o smartphone é de 7,5W, enquanto que para os outros dois dispositivos é de 5W. A Native Union afirmou que optou por não usar a certificação oficial da Apple (que suporta até 15W) pois, segundo a fabricante do acessório, essa potência maior é apenas temporária, depois sendo reduzida e com baixo impacto real.

Algo interessante é que o carregador do Apple Watch é destacável, com conector USB-C. Assim, é possível também utilizá-lo em outros dispositivos, como computador e até mesmo em uma fonte de tomada.

O Snap 3-in-1 conta, ainda, com dois LEDs que informam quando os AirPods e o iPhone já estão carregados. A base é acompanhada por um carregador com cabo de cerca de 2 metros, que serve para a sua alimentação.

A compra do produto pode ser realizada na loja oficial da Native Union, ou na Amazon americana, e custa US$180. Em breve, nós faremos um unboxing + hands-on do produto no nosso canal no YouTube. 😉

