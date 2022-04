iPhone perdeu liderança do mercado no 1º trimestre de 2022

A firma de pesquisas Canalys divulgou hoje seu mais recente levantamento sobre o mercado global de smartphones, referente ao primeiro trimestre de 2022. Seguindo a tendência do setor, a Apple viu suas vendas diminuírem nos primeiros meses do ano, ficando apenas com a segunda maior fatia do mercado.

Publicidade

Mais especificamente, a Maçã fechou o primeiro trimestre com um market share global de 18%, ficando apenas atrás da Samsung — que assumiu a ponta e terminou o período com sólidos 24%. As chinesas Xiaomi, OPPO e Vivo completaram o Top 5 com 13%, 10% e 8%, respectivamente.

De acordo com a pesquisa, as vendas globais de smartphones caíram 11% no início de 2022 devido às “condições econômicas desfavoráveis” e à baixa demanda por novos dispositivos, algo típico desse período. A Apple, vale notar, costuma ser superada por suas competidoras cerca de seis meses após o lançamento de um novo iPhone.

Nicole Peng, vice-presidente de mobilidade da Canalys, explica que, embora a indústria já esteja se recuperando dos estragos causados pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o surgimento de novas instabilidades têm dificultado o crescimento do mercado.

Publicidade

Os fornecedores enfrentam grande incerteza devido à guerra Rússia-Ucrânia, aos bloqueios contínuos da China e à ameaça de inflação. Tudo isso somado à demanda sazonal tradicionalmente lenta. Os fornecedores devem se preparar para responder rapidamente à novas oportunidades e riscos, mantendo o foco em seus planos estratégicos de longo prazo.

Apesar da queda na demanda por iPhones, Sanyam Chaurasia, analista da firma de pesquisas, ainda acredita em uma recuperação da Apple encabeçada pelo iPhone SE de terceira geração, o qual conta com novidades antes presentes apenas nos flagships da empresa.

Enquanto a linha iPhone 13 continua a capturar a demanda do consumidor, o novo iPhone SE, lançado em março, está se tornando um importante peça intermediária para a Apple. Com um preço semelhante ao seu antecessor, ele oferece um chipset atualizado, um desempenho aprimorado da bateria e adiciona a conectividade 5G que as operadoras estão exigindo.

Chaurasia ainda destacou que a nova líder do mercado, a Samsung, também produz smartphones com preços abaixo dos US$100 — além, é claro, dos modelos topos-de-linha (Galaxy S22). Essa estratégia ajuda a companhia sul-coreana a “competir agressivamente” entre os dispositivos de entrada e intermediários.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider