YouTuber mostra como colocou porta Lightning num Android

No início do mês, comentamos a mais recente empreitada de Ken Pillonel, engenheiro especialista em robótica que instalou uma porta Lightning em um smartphone Android como uma brincadeira de 1º de abril.

Publicidade

Na ocasião, Pillonel prometeu compartilhar um vídeo documentando todo o processo de modificação do seu Galaxy A51 e todos os malabarismos que ele teve que fazer para contornar as restrições do cabo da Apple. Pois hoje, o engenheiro finalmente liberou o passo a passo da modificação.

Como Pillonel já havia adiantado, fazer seu cabo Lightning transferir arquivos e carregar seu smartphone Android não foi nada simples. O acessório, nota o YouTuber, conta com um chip que “conversa” com o iPhone antes de permitir a troca de dados, certificando-se de que o cabo funcione apenas com aparelhos da Maçã.

Para burlar essa barreira, o engenheiro contou com a ajuda de uma pequena placa geralmente usada por fabricantes de cabos Lightning falsos, a qual se encarrega de “conversar” com o chip do acessório. Em uma ponta da placa, existe uma entrada Lightning, enquanto na outra, uma porta USB-A convencional.

Publicidade

Na hora de substituir o conector de seu Android pela peça da Apple, Pillonel encontrou mais um obstáculo: o módulo Lightning que ele tinha em mãos era consideravelmente maior do que o do conector USB-C do Galaxy A51, o deixando sem muito espaço. A saída, portanto, foi utilizar o conector de outro acessório Lightning, com uma peça menor.

O engenheiro utilizou, então, os componentes da placa capazes de burlar a proteção dos cabos para criar seu próprio conector personalizado a partir das peças do acessório. Uma vez com a nova peça pronta, Pillonel finalmente instalou o conector em seu Galaxy A51 após várias horas de trabalho.

O projeto, é claro, se trata apenas de uma brincadeira, já que dificilmente alguém abriria mão da versatilidade do USB-C pelas limitações do Lightning. Em outra oportunidade, Pillonel fez exatamente o inverso e acabou leiloando seu iPhone X modificado com uma porta USB-C por mais de US$90 mil.

via Wccftech