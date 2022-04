Empresa de recondicionados faz ação com envio de AirDrops em Apple Stores

A empresa francesa Back Market conecta vendedores de dispositivos recondicionados (também conhecidos pelo termo refurbished, em inglês) a possíveis compradores. Tratam-se de aparelhos que já foram usados e que podem ter sido devolvidos ou apresentado problemas; após passarem por um tratamento, são repostos à venda por um preço mais baixo. O grupo fez, recentemente, uma ação publicitária bastante curiosa envolvendo o recurso AirDrop.

Em três Apple Stores (em Paris, Londres e Berlim), foram enviados AirDrops para iPhones da exposição e também de pessoas no local, com um link. No site aberto, liam-se mensagens como “Rápido! Os seguranças não estão olhando… É hora de ir para os recondicionados, com um modelo mais barato e verde“. Ao todo, foram feitos cerca de 4.000 envios.

Algo importante de se mencionar é que o envio de AirDrops só foi possível para as pessoas que estavam com a opção “Todos” marcada nas configurações de recepção. Para evitar receber envios de qualquer pessoa, deve-se selecionar “Apenas Contatos”, de modo que apenas esses consigam enviar para o usuário, ou desativar o AirDrop por completo.

A Back Market insiste bastante nessa questão ambiental. Segundo o site, há uma redução de aproximadamente 80kg na pegada de carbono coletiva ao comprar um aparelho recondicionado. Isso remete à questão do que fazer com aparelhos que ainda funcionam após o usuário comprar um novo; algo que, em geral, é sabido, embora haja poucas resoluções que não impliquem em descarte e poluição.

Vale lembrar que a própria Apple, nos Estados Unidos, por exemplo, tem seu próprio programa de recondicionados. Todavia, além de não contar com tanta divulgação quanto os lançamentos, os preços não são lá muito convidativos quando se comparam com os de iPhones novos e mais atualizados.

Assim, a ação da Back Market serviu principalmente para lançar luz sobre a vantagem ambiental de comprar dispositivos refurbished. Nesse sentido, o site atua justamente nesse campo, com preços mais baixos.

Imagina se você está andando por uma Apple Store e recebe um AirDrop desse tipo? Aceitaria?

