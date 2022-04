O que é o recurso Night Shift?

Há alguns anos, a Apple oferece uma opção no iPhone, no iPad e no Mac que pode facilitar a vida de quem costuma usar bastante esses dispositivos e quer descansar um pouco os olhos. É o chamado Night Shift.

A ideia principal desse recurso é fazer com que a tela fique mais agradável aos olhos, de maneira com que apresente cores/tons mais quentes do espectro num momento mais propício para isso.

O que é?

O Night Shift usa o relógio e a posição geográfica do seu iPhone, iPad ou Mac, a fim de determinar a hora do pôr do sol e, com isso, deixar a tela desses aparelhos com tons mais quentes. Esse processo, no entanto, é desativado automaticamente pela manhã, quando as cores voltam “ao normal” — ou seja, ficam mais frias/neutras.

Nos ajustes do recurso, você pode também escolher uma opção para agendar quando ele será ativado e desativado, além de escolher a temperatura de cor usando uma barra deslizante.

A ideia principal, portanto, é fazer com que você durma melhor, já que as cores mais quentes podem ajudar nesse sentido — ainda que alguns estudos afirmarem exatamente o contrário. 🤷‍♂️

Compatibilidade

Por justamente só precisar ajustar as cores da tela e não requerer nenhum componente especial (como outra tecnologia parecida, o True Tone), o Night Shift está amplamente disponível em vários dispositivos da Maçã:

iPhones 5s ou posteriores

iPads mini 2 ou posteriores

iPad (5ª geração ou posteriores)

iPads Air (todas as gerações)

iPads Pro (todas as gerações)

iPods touch (6ª geração ou posteriores)

Como ativar?

Há algum tempo, fizemos um artigo explicando direitinho como você pode ativar (e configurar) o Night Shift da maneira como quiser!

E aí, já conhecia e usa esse recurso? 🌅