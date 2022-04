2ª temporada de “Slow Horses” terá estrela de “Peaky Blinders”

O episódio final da primeira temporada de “Slow Horses” chegou hoje ao Apple TV+ e — por mais que a Maçã ainda não tenha confirmado a continuação da série de espionagem — trouxe uma pequena sugestão do que poderemos ver nos capítulos seguintes da produção. Ao mesmo tempo, basicamente “confirmando” que a série de fato continuará, a Variety já trouxe dois nomes para a sua segunda temporada.

Publicidade

De acordo com a matéria, o elenco de “Slow Horses” recebera os reforços de Aimee-Ffion Edwards (“Peaky Blinders”) e Kadiff Kirwan (“This Is Going to Hurt”).

Aimee-Ffion Edwards e Kadiff Kirwan

Pela prévia exibida no episódio final da primeira temporada (e isso pode ser considerado um pequeno spoiler, então avance com cuidado), o segundo ano de “Slow Horses” deverá ser baseado no livro “Dead Lions”, o segundo da saga escrita por Mick Herron na qual a produção se baseia.

Na trama, a Slough House — departamento do MI5 no qual se concentra a ação da série — recebe dois novos recrutas, Shirley Dander e Marcus Longridge. Ao que tudo indica, estes deverão ser os papéis de Edwards e Kirwan. A sinopse de “Dead Lions” traz os personagens da série às voltas com uma nova conspiração, envolvendo um homem chamado Alexander Popov e um ataque ao mais novo e mais alto arranha-céus de Londres.

Publicidade

Acredita-se, ainda, que o elenco principal da primeira temporada — incluindo o vencedor do Oscar Gary Oldman (“O Destino de Uma Nação”), Kristin Scott Thomas (“O Paciente Inglês”), Olivia Cooke (“Jogador Nº 1”) e Jack Lowden (“Dunkirk”) — deverá retornar para a segunda.

Não há, entretanto, qualquer palavra oficial por parte da Apple ou dos demais envolvidos até o momento. Portanto, aguardemos — e, até lá, confira a primeira temporada de “Slow Horses” no Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.