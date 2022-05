KDE Connect ganha app para iPhones e iPads

Caso você já tenha tentado usar um iPhone/iPad com um computador que não seja um Mac, sabe como é difícil fazer os dispositivos conversarem de forma fluida, o que inclui coisas básicas como transferir arquivos, realizar comandos ou simplesmente ou copiar itens para a área de transferência entre as máquinas.

Se esse for o seu caso, uma boa opção para tornar todo esse processo bem mais simples é o aplicativo KDE Connect, que recentemente ganhou versões para iPhones e iPads. Com ele, é possível emular parte da integração oferecida pelo recurso Continuidade, da Apple, entre os dispositivos móveis da empresa e PCs com Linux.

Além de todas as ações supracitadas, o aplicativo também permite usar o iPhone ou o iPad como um trackpad virtual para o seu computador, bem como transformá-los em verdadeiros controles remotos para apresentações de slides.

Ao contrário de sua versão para smartphones Android — a qual permite conectar celulares de outras fabricantes com Macs —, o novo app, entretanto, não é capaz de sincronizar as notificações recebidas pelo usuário entre as máquinas. As limitações, contudo, param por aí.

O KDE Connect, vale notar, é open-source e completamente gratuito. Segundo os desenvolvedores, seu app é compatível com a maioria das distribuições Linux disponíveis, mas requer o iOS/iPadOS 14.0 ou superior instalado.

via How-To Geek