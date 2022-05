Vídeos da Apple ensinam a usar o Apple Watch, transferir dados para um iPhone novo e mais!

Além de vídeos promocionais de produtos, o canal da Apple Brasil no YouTube publica conteúdos de suporte. Eles são simples, mas bastante úteis — em especial para aqueles com menos conhecimento sobre os aparelhos em questão.

Nas últimas semanas, quatro vídeos de suporte foram adicionados. Veremos de que trata cada um deles abaixo.

A partir do iOS 15, você pode usar o iCloud para transferir apps e dados do seu iPhone anterior para um aparelho novo, mesmo se não tiver espaço de armazenamento suficiente. Você receberá o espaço de armazenamento temporário que precisar no iCloud para fazer backup dos apps e dados por 21 dias. Em seguida, quando estiver pronto para configurar seu iPhone novo, basta usar esse backup para transferir todos os dados do aparelho anterior. Se você não tiver configurado o novo iPhone em até 21 dias do início do backup do iCloud, poderá escolher manter o backup por mais 21 dias em Ajustes.