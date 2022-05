Sony lança headphone WH-1000XM5 com novo design e ANC aprimorado

Há cerca de um ano e meio, os headphones WH-1000XM4, da Sony, tiveram bastante destaque por aqui: publicamos um unboxing com primeiras impressões do produto, e colocamos o dispositivo frente a frente com os AirPods Max. Pois hoje, a Sony anunciou o sucessor do seu flagship no universo do áudio, o WH-1000XM5.

Logo de cara, chama atenção o novo design dos fones, ainda mais discreto e elegante: a alça tem um formato mais ergonômico e agora é revestida por um outro tipo de couro sintético, enquanto a movimentação dos fones em si fica na articulação (bem mais fina) com a alça e promete trazer ainda mais conforto e menos pressão para o usuário. A má notícia é que eles não dobram mais.

Segundo a fabricante, o grande destaque da nova geração é um sistema de cancelamento ativo de ruídos ainda melhor: temos aqui um segundo processador dedicado somente à tarefa, que, de acordo com a Sony, é mais competente em bloquear ruídos de frequências médias e altas — como os barulhos de uma rua ou a voz humana. Também há, claro, um modo ambiente para você se atentar aos seus arredores quando necessário.

Em termos de som, temos aqui drivers de 30mm que, segundo a Sony, apresentam um som mais natural e tons graves aprimorados. Além disso, são oito(!) microfones espalhados pelo dispositivo — que, combinados com novas técnicas algorítmicas de redução de ruído, prometem uma captação ainda mais cristalina da sua voz.

Em termos de bateria, o headphone promete durar 30 horas em uso normal, e uma recarga de três minutos dá ao conjunto mais três horas de uso (sem ANC). Também temos aqui conexão com múltiplos dispositivos via Bluetooth e controles por toque nas superfícies dos dois fones; a caixa já inclui um estojo de transporte, como de costume.

A má notícia é que o WH-1000XM5 teve um aumento de preço em relação ao seu antecessor: ele sairá por US$400 nos Estados Unidos, 50 dólares a mais que o WH-1000XM4 (que, por isso, continuará à venda). Sua página na Amazon já está no ar, e a disponibilidade — em duas cores, preto e prateado — deverá ser anunciada em breve.

