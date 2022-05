5ª temporada de “Carpool Karaoke” estreará em 27 de maio

Em agosto do ano passado (sim, há quase nove meses), informamos que a Apple havia dado sinal verde para a quinta temporada de “Carpool Karaoke: The Series”. Agora, finalmente, a gigante de Cupertino forneceu mais detalhes sobre os próximos episódios da série vencedora do Emmy, os quais chegarão ao Apple TV+ no dia 27 de maio.

Temos, ainda, os nomes das celebridades que compartilharão as caronas na próxima temporada. São elas: Simu Liu (“Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”) e Jessica Henwick (“Matrix Resurrections”); Murray Bartlett, Alexandra Daddario e Sydney Sweeney (coadjuvantes em “The White Lotus”); Anitta e Saweetie; Zooey Deschanel (“New Girl”) e Jonathan Scott (“Irmãos à Obra: Lar Sempre Lar”); as estrelas da All Elite Wrestling e a família D’Amelio.

Segundo a Apple, mais episódios serão disponibilizados ainda este ano. Animados? ☺️

