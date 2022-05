Cabo da Mission permite alimentar a Apple TV via USB

Já pensou em ligar a sua Apple TV à energia sem precisar de uma tomada? Pois um novo cabo da marca Mission permite isso, utilizando a porta USB da sua TV.

O funcionamento é simples: basta ligar a ponta USB à televisão, e a outra na fonte de energia da Apple TV. O produto da Mission conta ainda com uma bateria de 2.000mAh entre as duas extremidades, a qual garante que o dispositivo continue sendo alimentado mesmo caso a Apple TV exija mais energia do que a televisão consegue suprir.

Há um adesivo para colar a parte da bateria em algum lugar atrás da televisão, por exemplo. O cabo tem 120V e comprimento de 1,2 metro. Ele é compatível com todas as gerações da Apple TV, já que dela só exige a porta de energia.

O produto custa US$25.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors