Vire uma… cabra em Goat Simulator+, agora no Apple Arcade

Cá estamos com mais um lançamento do Apple Arcade e, provavelmente, a novidade de hoje é um dos games mais… peculiares, por assim dizer, que já chegou ao serviço da Maçã até agora.

Falo de Goat Simulator+, no qual você simula cabras (duh) para causar o máximo de estrago que puder. A jogabilidade é “semelhante” à de jogos de skate — exceto que, em vez de fazer manobras, você destrói coisas.

Usando um joystick virtual e vários botões no canto inferior direito da tela, você pode empurrar, pular e até colocar a língua para fora. A ideia é se mover livremente, incluindo deslizar por um escorregador, pular em um trampolim em uma piscina vazia, se jogar na frente de um caminhão e causar um acidente de carro, entre outras coisas.

Para algumas ações bem-sucedidas, de preferência em sequência, há alguns pontos a serem coletados — e quanto mais pontos, mais alto sua posição no ranking de cabras. Aos poucos, você também desbloqueia novos animais (como um pinguim assassino ou uma girafa gigante) e pode causar ainda mais travessuras.

Como eu disse… peculiar, não é? 😛

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

