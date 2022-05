Série documental “Home” ganhará 2ª temporada no Apple TV+

Quem aí curtiu a série documental “Home” no Apple TV+? A primeira temporada da produção já está disponível há mais de dois anos no catálogo do serviço, e a falta de notícias posteriores poderia levar alguns a acreditar que a docussérie ficaria somente naquela leva inicial de capítulos. Felizmente, não é o caso!

A Apple anunciou hoje que a segunda temporada de “Home” estreará no serviço no próximo dia 17 de junho, uma sexta-feira — e já liberou inclusive o trailer dos novos episódios. Confiram abaixo:

Em sua segunda temporada, “Home” seguirá sua premissa de destacar as casas mais inovadoras em diferentes partes do mundo, dando aos seus criadores uma visão sobre suas imaginações e conquistas. Os novos episódios destacarão construções em países como Austrália, México, Islândia, África do Sul, Indonésia, Países Baixos, entre outros.

O estúdio A24 segue produzindo a série para a Apple, e o time de produtores executivos também permanece nos novos episódios: Matthew Weaver, Kim Rozenfeld, Ian Orefice, Alyse Walsh, Collin Orcutt, Ben Cotner, Emily Q. Osborne e Sarba Das.

Parece ótimo, não?

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

