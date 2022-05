Apple TV+: mais 6 atores de “The Crowded Room” são revelados

Como informou o Deadline, seis atores passaram a integrar o elenco da futura série do Apple TV+ “The Crowded Room“, que já teve alguns integrantes anunciados.

São os novos: Henry Eikenberry (“Euphoria”), Henry Zaga (“Teen Wolf: Lobo Adolescente” e “Os Treze Porquês”), Thomas Sadoski (“Life in Pieces“), Will Chase (“Nashville” e “Dopesick”), Laila Robins (“The Walking Dead”), Sam Vartholomeos (“Bridge and Tunnel“) e Levon Thurman-Hawke (“Blackout”).

A produção terá como tema transtornos mentais e será feita como antologia, em que cada temporada é independente, com enredos e elencos diferentes. A história será baseada em partes na trajetória de vida do roteirista da série, Akiva Goldsman, vencedor do Oscar por “Uma Mente Brilhante”.

A biografia “The Minds of Billy Milligan” (“As Mentes de Billy Milligan”, em tradução livre), escrita por Daniel Keyes, também inspirou a produção de “The Crowded Room“. O livro trata da primeira pessoa absolvida de um crime por ter transtorno de personalidade múltipla nos Estados Unidos.

Esse caso é o tema da primeira temporada da série. Tom Holland interpretará Danny Sullivan, inspirado no réu. Chase será o seu padrasto, que também trabalha numa instituição de detenção de menores. Sadoski, por sua vez, assumirá o papel do policial que investigou o caso. Robins será Susie, mãe da personagem de Amanda Seyfried, enquanto Vartholomeos estará no papel de Mike, um dos melhores amigos de Danny.

Além deles, Thurman-Hawke iniciará sua carreira televisiva como Jonny, colega de classe e melhor amigo de Danny. Eikenberry será Doug, arqui-inimigo do protagonista desde o ensino fundamental. Por fim, Zaga interpretará Philip, um promotor do caso.

“The Crowded Room” ainda não tem data confirmada de estreia, mas é uma das grandes apostas do serviço de streaming audiovisual da Apple.

