Tony Fadell comenta evolução do iPod analisando tomografias

Apesar de previsível, a súbita descontinuação do iPod touch, neste mês, pegou todo mundo no universo da tecnologia de surpresa, o que foi logo seguido de uma onda de nostalgia pelos anos de ouro do reprodutor de mídia da Apple.

Uma das pessoas a embarcar nesse saudosismo todo foi ninguém menos que Tony Fadell, considerado o “pai” do iPod. Em um novo vídeo produzido em parceria com a Scan of the Month, Fadell entra em detalhes sobre o processo de desenvolvimento do primeiríssimo iPod ao mesmo tempo que analisa imagens de modelos clássicos do produto tiradas em máquinas de microtomografia (CT-Scan).

As primeiras imagens exibidas pelo vídeo mostram o interior do iPod original, dando destaque aos componentes da scroll wheel e seu disco rígido interno de 5GB da Toshiba. Segundo Fadell, uma das principais preocupações da equipe de desenvolvimento da Apple era com a fragilidade da unidade de armazenamento do reprodutor, já que não era muito comum ver HDDs serem usados em dispositivos móveis na época.

A solução encontrada pela empresa, de acordo com o ex-Apple, foi adicionar uma série de peças para a absorção do choque caso o iPod caísse no chão por acidente ou fosse jogado numa mesa, por exemplo. O encaixe da tampa de aço inoxidável com o resto do aparelho também foi milimetricamente pensado para diminuir o stress no disco rígido o máximo possível.

A scroll wheel, por sua vez, sofreu com vários problemas de confiabilidade durante seu desenvolvimento, além de ser extremamente complicada de ser produzida. Apesar do resultado final ter sido considerado revolucionário para a época, esses obstáculos motivaram a Apple a trocar os botões físicos da scroll wheel por uma nova versão sensível ao toque já na segunda geração do iPod, denominada touch wheel.

Outro modelo analisado por Fadell foi o iPod nano de primeira geração, lançado em 2005. Assim como o iPod original, o modelo mais compacto do reprodutor até então também sofreu com alguns problemas de confiabilidade, já que algumas das soldas em sua placa lógica tendiam a entortar quando alguém sentava com o aparelho no bolso de trás da calça.

Esse problema acarretou na criação do muito-bem humorado “the butt test” (“o teste da bunda”, em tradução livre), feito exatamente para detectar essas fragilidades. A solução encontrada, segundo Fadell, foi adicionar cola às soldas da placa lógica.

Ao longo do vídeo, Fadell comentou também imagens internas do iPod classic de sexta geração, o último de sua linhagem. Você pode ver todas elas em alta resolução e em vários ângulos nesse artigo.

