Apple TV+: série de Godzilla terá diretor de “WandaVision”

No início do ano, a Legendary Entertainment anunciou que levaria sua franquia Monsterverse, com alguns dos monstros mais icônicos do cinema, para a televisão — e o lar da primeira produção televisiva da série seria nada menos que o Apple TV+, com um seriado centrado em uma nova batalha entre o Godzilla e os Titãs (os monstros, não a banda).

Publicidade

Pois hoje, já temos novidades acerca da produção: conforme a própria Legendary anunciou no Twitter, o cineasta Matt Shakman se juntou à série como produtor executivo e diretor dos dois primeiros episódios.

Matt Shakman (#WandaVision, #GameofThrones) is coming on board to direct the first two episodes of the upcoming live-action #Monsterverse series on @AppleTVPlus. pic.twitter.com/UCQ2jJLmel — Legendary (@Legendary) May 19, 2022

Shakman, indicado ao Emmy, é conhecido por ter comandado a série “WandaVision”, no Disney+, e por dirigir episódios de “Game of Thrones” e “It’s Always Sunny in Philadelphia”.

A nova série, que ainda não tem um título oficial, se passará no mesmo universo de “Godzilla”, “Kong: A Ilha da Caveira”, “Godzilla II: Rei dos Monstros” e “Godzilla vs. Kong”, mas ainda sem um posicionamento definido na linha do tempo da franquia.

Publicidade

Já sabemos, entretanto, que a narrativa acompanhará uma batalha feroz entre Godzilla e os Titãs em San Francisco, revelando ao mundo a existência dos monstros e seguindo a jornada de uma família que descobre antigos segredos e uma ligação com a organização secreta Monarch.

Conforme anunciado anteriormente, Matt Fraction (“Gavião Arqueiro”) e Chris Black (“Star Trek: Enterprise”) são os criadores da série, e Black atuará ainda como showrunner. Ainda não há informações sobre elenco ou filmagens, mas nós, como de costume, ficaremos de olho.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Deadline