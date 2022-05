Ação sobre falha #flexgate de MacBooks Pro é derrubada

Há pouco menos de um ano, o juiz federal da Califórnia Edward Davila descartou a possibilidade de ação coletiva sobre um processo envolvendo as telas defeituosas de alguns MacBooks Pro, mas permitiu que os autores recorressem da decisão.

Publicidade

Os demandantes do processo revisaram o caso e, nesta semana, o Nono Circuito dos Estados Unidos — Tribunal Federal de Apelações dos EUA —, determinou que a empresa “não tinha o dever de divulgar a falha”; isto é, se ela soubesse do problema antes de comercializar seus notebooks, o que não era o caso.

Com isso, o caso foi descartado mais uma vez — e provavelmente de forma definitiva. Para quem não se lembra, o processo alegava que alguns modelos de MacBooks Pro lançados após 2016 foram projetados com um defeito no cabo flex, o que fazia surgir um efeito de “iluminação de palco” com o desgaste do componente.

Os autores também acusaram a Apple de “ocultação fraudulenta” do problema, de acordo com as leis de vários estados americanos (Washington, Flórida, Nova Jersey, Michigan, Alasca, Missouri, Massachusetts e Texas).

Publicidade

Os demandantes são todos proprietários de MacBooks Pro de 13 e 15 polegadas, lançados após 2016, os quais alegam que suas máquinas sofreram o mesmo defeito. Em todos os casos, esses problemas se manifestaram após a expiração da garantia de um ano fornecida pela Apple.

Na época em que o problema veio à tona, a iFixit disse que um cabo de substituição custaria apenas US$6 se o próprio usuário pudesse realizar o reparo, mas como a Apple tornou o cabo parte do conjunto da tela, ele não poderia ser substituído separadamente, exigindo uma nova unidade de tela completa — que custaria US$600.

A Apple respondeu, oferecendo um programa de serviço para os modelos de 13″ vendidos entre outubro de 2016 e fevereiro de 2018 — mas, bizarramente, não para as máquinas de 15″.

Publicidade

Veremos se haverá algum outro desdobramento desse processo…

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Patently Apple