Today at Apple Creative Studios chega a mais cidades, com sessões inéditas

No ano passado, a Maçã anunciou o Today at Apple Creative Studios, uma modalidade mais aprofundada das famosas sessões realizadas nas suas lojas — aqui, focada em jovens de comunidades minoritárias e sub-representadas, dando acesso à educação artística em uma série de formas de expressão e oferecendo uma plataforma para os artistas locais.

Publicidade

Pois hoje, a Apple anunciou o segundo ano do programa com uma expansão interessante: além de várias das cidades que já faziam parte da iniciativa — Chicago, Nova York, Londres, Paris, Bangkok, Pequim e Washington, D.C. —, o Today at Apple Creative Studios chegará também a sete novas localidades: Berlim, Miami, Milão, Nashville, Taipei, Tóquio e Sydney.

As novas sessões da iniciativa seguirão o propósito de oferecer mentoria aos jovens participantes, além de treinamento com instrumentos apropriados à área de ensino. A Apple firmou parcerias com mais de 30 ONGs nas cidades do programa, e oferecerá currículos de aprofundamento em áreas como escrita criativa, design de aplicativos, rádio e podcasts, fotografia, cinema e televisão.

Os programas duram algumas semanas e são completamente gratuitos, com acompanhamento (e feedback) das atividades dos participantes e, em alguns casos, posterior destaque das obras produzidas em serviços da própria Maçã, como o Apple TV, o Apple Books e o Apple Music.

Além dos programas de aprofundamento, algumas das lojas participantes também terão sessões avulsas do Today at Apple Creative Sessions — estas, abertas ao público e com destaque para os artistas participantes da iniciativa.

A programação completa do Today at Apple Creative Sessions, bem pode ser conferida nessa página, na qual você também pode fazer sua inscrição nas sessões desejadas (caso esteja por perto de alguma das lojas participantes, claro). Aproveitem!