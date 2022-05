Apple Fitness+ ganha nova série de meditação para casais

Em abril passado, o Apple Fitness+ ganhou dois novos conjuntos de séries superinteressantes, um deles voltado para pessoas que deram à luz e outro para ajudar usuários a alcançar seus objetivos.

Agora, o serviço ganhou uma nova série chamada “Meditações para fortalecer relações”. Como a Apple explica, cada parte do novo conjunto “foca em um relacionamento diferente em sua vida, começando por você e chegando até a comunidade da qual você faz parte”.

Ter relações fortes é uma das melhores maneiras de viver com alegria. Esta série foi criada para ajudar você a ficar mais consciente sobre suas necessidades, experimentar momentos de alegria com quem ama, saber estabelecer limites e desenvolver maneiras de se comunicar com cuidado. Cada parte desta série tem meditações com duração de 5 a 10 minutos focadas em diferentes áreas da vida, começando por você e passando por pessoas de quem você tem mais proximidade, depois colegas e chegando até a comunidade da qual você faz parte. É recomendado fazer as meditações na ordem apresentada. Você pode fazer novamente cada uma delas quando sentir necessidade de estreitar relações importantes.

Os novos exercícios já estão disponíveis para assinantes do Apple Fitness+. Gostaram? 😉

O Apple Fitness+ é o primeiro serviço de fitness feito para o Apple Watch, com treinos e meditações guiadas para iPhone, iPad e Apple TV, para que usuários possam se exercitar onde e quando for mais conveniente. Ele conta com programas de treinos para gestantes, idosos e iniciantes, custa R$29,90 por mês (ou R$149,90 por ano), e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One Premium.

