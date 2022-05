App Apple Developer é atualizado às vésperas da WWDC22

O universo tecnológico já está com suas atenções voltadas para a WWDC22, conferência de desenvolvedores da Apple que ocorrerá entre os dias 6 e 10 de junho próximos e deverá trazer um bocado de novidades para o ecossistema da empresa. Pois hoje, para acompanhar o evento, o aplicativo Apple Developer foi atualizado — como acontece todos os anos antes da festança da Maçã.

Na versão 10.0 do aplicativo, já disponível na App Store, temos toda a agenda da WWDC22, incluindo os (vindouros) vídeos com sessões temáticas, Digital Lounges (para que desenvolvedores participem de discussões e façam conexões entre si), laboratórios individuais com especialistas da Apple, desafios de design/programação e muito mais. Você pode se inscrever nos eventos, coletivos ou individuais, diretamente pelo app.

Uma outra novidade interessante é que, na nova versão, o app passa a trazer suporte ao SharePlay. Com isso, você e outros desenvolvedores podem assistir a um determinado conteúdo juntos, via FaceTime, compartilhando impressões e vivências para uma experiência ainda mais rica.

Como de costume, o update também trouxe outras correções e melhorias menores, como um sistema de busca mais robusto (que é capaz de pesquisar até mesmo frases citadas dentro de sessões, por exemplo) e novos atalhos de teclado para o iPadOS. Além disso, a lista de conteúdos que você baixou agora é organizada com base na ordem que você fez os downloads, para simplificar a sua vida.

O Apple Developer tem versões para iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Bons aprendizados!