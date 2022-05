Roda do Twitter chega ao Mac em nova atualização

Lançado no começo deste mês, o recurso Roda do Twitter é, para todos os efeitos, uma “resposta” aos Amigos Próximos do Instagram — ou seja, publicações que podem ser compartilhadas com um grupo específico de pessoas à sua escolha.

Até então, a novidade podia ser acessada somente pelo app do Twitter no iOS/iPadOS, no Android e na web; após um update lançado nesta semana, o recurso agora também está disponível no Mac. Além disso, a atualização também trouxe melhorias em geral.

Vale notar que já era possível visualizar tweets publicados em uma Roda da qual um usuário faz parte (os quais são diferenciados dos tweets “normais”, com um aviso abaixo da publicação) no app para Mac — só não era possível criar novos tweets selecionando esse público.

Como informamos, as Rodas (Circles) do Twitter podem ser compostas por até 150 pessoas — sendo que essa lista pode ser modificada a qualquer momento e os usuários adicionados/removidos não são notificados.

via 9to5Mac