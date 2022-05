Tim Cook doa US$100 mil para banda de sua antiga escola

O CEO da Apple, Tim Cook, fez recentemente uma doação de US$100 mil para a banda da escola Robertsdale High School, onde se formou em 1978. A instituição, localizada no estado americano do Alabama, corria o risco de não poder seguir com seu programa musical por falta de instrumentos para seus alunos.

De acordo com a escola, o valor doado pelo chefão da Maçã ajudou a comprar 28 novos instrumentos, incluindo tubas, flautas, trompas e mais. Em um post no Facebook, o diretor da banda, LT Hughes, agradeceu ao executivo pela contribuição:

Estamos sem palavras. Devido ao nosso crescimento, nos encontramos em uma situação em que não tínhamos instrumentos suficientes para este próximo outono. Teríamos mais alunos do que instrumentos e precisávamos de US$140.000 para fazer isso acontecer.

Cook, vale notar, chegou a fazer parte da mesma banda quando foi aluno da escola, no final da década de 1970. Segundo a instituição, o executivo aprendeu a tocar trombone durante seu período por lá.

Em outro post no Facebook, o perfil das escolas públicas do condado de Baldwin (onde a instituição é localizada) aproveitou para compartilhar algumas fotos dos alunos ao receber os instrumentos.

Novos instrumentos, incluindo tubas, flautas e trompas foram adquiridos. Os alunos disseram que desembrulhar os novos instrumentos foi como uma manhã de Natal. Obrigado, Sr. Cook, por continuar a apoiar a Nação dos Ursos da Robertsdale High School. #baldwinproud

O distrito onde a escola é localizada está levantando fundos para que a instituição possa arrecadar os US$40.000 restantes para que o projeto continue funcionando.

Uma doação e tanto, não?

