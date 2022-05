Novos indícios reforçam iminência de versão paga do Telegram

No começo deste mês, falamos aqui sobre indícios que apontavam para uma possível versão paga do Telegram — o qual, como todos os usuários muito bem sabem, é atualmente gratuito.

Ainda que o mensageiro não tenha indicado oficialmente que isso acontecerá, novos “sinais” sugerem a iminência da suposta opção de assinatura — entre elas, uma possível futura descrição a qual remove qualquer referência ao serviço ser “grátis para sempre”.

Como é possível notar nas imagens acima, a mudança — vista pelo desenvolvedor Alessandro Paluzzi — é sutil. Na imagem à esquerda, usuários são advertidos que o Telegram é “grátis para sempre”, algo que não está destacado na imagem à direita, a qual ressalta apenas que o mensageiro fornece “armazenamento online na nuvem ilimitado grátis para conversas e mídias”.

Segundo Paluzzi, a nova descrição foi encontrada em códigos disponíveis na página de Tradução do Telegram. Ainda não se sabe quando isso será lançado oficialmente no aplicativo — pode até ser que a mudança seja feita com o lançamento do “Telegram Premium”, se for o caso.

No Twitter, o Telegram deu ênfase no fato de que seu armazenamento online na nuvem é ilimitado e “grátis para sempre” — ao citar uma notícia sobre a Alphabet (empresa-mãe do Google) e a necessidade de usuários da companhia precisarem adquirir armazenamento.

Reminding you that cloud storage on Telegram is unlimited, and free forever ✌️ pic.twitter.com/jpS5xx3cUU — Telegram Messenger (@telegram) May 27, 2022 Lembrando que o armazenamento em nuvem no Telegram é ilimitado e gratuito para sempre ✌️

Queira ou não despistar os rumores sobre a versão paga, a questão é que o “Telegram Premium” certamente não restringirá atuais recursos disponíveis para todos os usuários (incluindo o armazenamento gratuito e ilimitado), e sim apenas manter alguns recursos adicionais pagos (como adesivos extras) entre assinantes.

Resta-nos continuar acompanhando para saber o que será, é claro.

