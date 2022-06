Apple TV+ renova “Slow Horses” para 3ª e 4ª temporadas

Embora oficialmente nada estivesse ainda confirmado, todos nós já sabíamos que “Slow Horses” ganharia uma continuação: o final da primeira temporada já trouxe uma prévia do que veríamos a seguir na série, e o próprio Apple TV+ postou um sneak peek da 2ª temporada há algumas semanas.

Pois hoje, a confirmação veio em grande estilo: a Maçã anunciou que não só a segunda temporada da série estreará ainda este ano, como já deu o sinal verde para a produção da terceira e da quarta temporada da série.

O vencedor do Oscar Gary Oldman retornará para as novas temporadas da série, bem como boa parte do elenco original. Já sabemos também que Aimee-Ffion Edwards (“Peaky Blinders”) e Kadiff Kirwan (“This Is Going to Hurt”) estão na segunda temporada, que deverá ser baseada no livro “Dead Lions”, o segundo da saga escrita por Mick Herron na qual a produção se baseia.

Caso a série siga os eventos do livro, a segunda temporada trará os personagens da série às voltas com uma nova conspiração, envolvendo um homem chamado Alexander Popov e um ataque ao mais novo e mais alto arranha-céus de Londres.

Já a terceira temporada, segundo a Maçã, mostrará os personagens trabalhando juntos para derrubar um agente duplo dentro da Slough House depois que um deles é sequestrado. Na quarta temporada, por fim, uma explosão detona segredos pessoais e ameaça as fundações já instáveis do departamento liderado por Jackson Lamb (Oldman).

Ainda não há, naturalmente, informações sobre filmagens ou data de estreia da terceira e quarta temporadas de “Slow Horses”, mas ficaremos de olho. Boas novas!

