ECG do Apple Watch vira estudo em crianças com câncer

O Instituto de Pesquisa de Crianças Murdoch (Murdoch Children’s Research Institute), na Austrália, lançou um novo estudo envolvendo o Apple Watch. A pesquisa testa a aplicação da função de eletrocardiograma em crianças que passam ou que já estiveram em tratamento contra câncer.

Publicidade

O objeto da investigação é a síndrome do QT ou QTc longo, a qual se dá quando o tempo entre a contração e o relaxamento do coração é maior do que o esperado. Isso pode gerar diversos efeitos negativos, como aumentar o risco de parada cardíaca. Fazem parte da pesquisa pacientes entre 7 e 18 anos.

Além disso, o objetivo geral do estudo é “avaliar a harmonia entre o QTc medido usando 12 ECGs de destaque e o Apple Watch, utilizando calculadoras de uso médio absoluto”. Nesse sentido, a ideia foi comparar a precisão e a confiabilidade do que o relógio aferia com medidores dedicados a isso e de uso reconhecido.

A hipótese central da pesquisa é que o poder de medição de QTc de tecnologias vestíveis existentes, sendo comprovado como confiável, tem a capacidade de promover monitoramento em tempo real de pacientes. Também é destacada a viabilização da possibilidade de fazê-lo em grandes populações, bem como diagnósticos menos tardios.

Publicidade

Curiosidade: existe um aplicativo que calcula o seu QTc para Apple Watch. É sempre bom lembrar, como o próprio app avisa, que não se deve utilizá-lo para realizar diagnósticos ou algo parecido. O estudo australiano medirá justamente a confiabilidade do dispositivo para esse fim. Ainda assim, é interessante perceber como já existem ideias parecidas, de modo que a pesquisa leva o campo a um outro patamar.

Estudos como esse elevam bastante aquele nosso pensamento de “there’s an app for that”, lá do início dos smartphones. Com o Apple Watch, que deve usado colado ao nosso corpo, cria-se a possibilidade de monitoramento de questões de saúde e bem-estar. Em parceria com a empresa, por exemplo, o potencial para essas funções é incomensurável.

Essa pesquisa sobre ECG vem na esteira de outras iniciativas parecidas, algumas das quais já noticiadas por nós, como uma que testa a detecção de doenças cardíacas. Além disso, especula-se a expansão dessas capacidades do Watch pela própria Apple, como foi a introdução do eletrocardiograma, além do rumor de que seria lançado um modelo do produto em 2024 capaz de medir pressão arterial.

Publicidade

Muito bom ver essas novidades que aumentam o poder da inovação nas nossas vidas, não? 😁

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MyHealthyApple