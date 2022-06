Menu secreto mostra nova tela bloqueada no iPadOS 16

A nova tela bloqueada personalizável do iOS 16 é indiscutivelmente uma das novidades mais interessantes da próxima versão do sistema que empurra os smartphones da Apple, que já estava há alguns anos sem qualquer mudança nessa área. Nós, inclusive, postamos um vídeo na semana passada mostrando exatamente como o recurso funcionará.

Para a decepção de muitos, entretanto, a Maçã não fez qualquer menção à nova tela bloqueada quando foi falar do iPadOS 16 durante a WWDC22, deixando a entender que o recurso seria, pelo menos por ora, algo exclusivo de iPhones — lembrando muito o caso da Biblioteca de Apps e dos widgets, que também demoraram para chegar aos tablets da empresa.

Rastros deixados na primeira beta do iPadOS 16, contudo, indicam que a Apple chegou sim a trabalhar em uma tela bloqueada personalizável para seus tablets, mas que talvez não tenha ficado pronta a tempo. Como divulgado por Federico Viticci, a empresa aparentemente esqueceu de ocultar a ferramenta usada para testar as opções do recurso na primeira versão de testes do novo sistema.

getting a head start on the iPadOS 17 review thanks to this pic.twitter.com/wrDu5gMJ4C — Federico Viticci (@viticci) June 9, 2022

Chamada de “PosterBoard”, a ferramenta só pode acessada pelo aplicativo Atalhos (Shortcuts) e redireciona o usuário direto para um menu de debug, onde é possível não só visualizar uma versão preliminar da tela bloqueada repaginada no iPad mas, também, brincar com algumas das opções. Esse tipo de menu geralmente é usado por designers e engenheiros durante o desenvolvimento de um recurso.

Apesar de nos dar uma boa noção de como seria o visual da tela bloqueada do iPadOS com as novas opções de personalização, a ferramenta ainda é bastante limitada e não permite adicionar coisas importantes como widgets, por exemplo. Entretanto, é possível adicionar wallpapers animados, sobrepor imagens com o horário e trocar a fonte/cor das informações.

A ferramenta, vale notar, também pode ser acessada pelo iOS 16, por onde é possível encontrar opções parecidas. Mesmo assim, por se tratar de algo que a Apple costuma esconder do usuário, é muito provável que ela já não esteja mais acessível na segunda beta de seus sistemas para desenvolvedores — ou seja, é melhor se apressar se quiser conferi-la com seus próprios olhos.

E vocês, curtiram o visual do recurso no iPad? Contem pra gente!

