Adobe Lightroom agora permite editar vídeos

Além de trazer novidades para o Photoshop, a Adobe também divulgou hoje uma grande novidade para o Lightroom. Acredite se quiser, o aplicativo de manipulação de fotos agora permitirá que você edite vídeos.

Diferentemente do que se pode pensar, o aplicativo não se tornará uma solução completa de edição de vídeo, mas manterá a sua essência, sendo possível corrigir e alterar as cores. Você conseguirá até recortar clipes, ajustando o início e o final, porém sem ser possível organizá-los em uma linha do tempo. O bom disso tudo é que, se você está acostumado a utilizar o app, não sentirá nenhuma dificuldade em realizar o mesmo trabalho em vídeo, já que as ferramentas são as mesmas.

Infelizmente, o Lightroom Classic (que já possui edição de vídeos mais limitada) não receberá esse novo recurso, o qual chegará por completo aos apps recentes para desktop e mobile.

Por outro lado, todas as versões do app receberão as demais novidades anunciadas, como ajustar a intensidade dos presets, comparar fotos lado a lado, remover automaticamente olhos vermelhos e os novos “Presets Adaptáveis”, que utilizam inteligência artificial para aplicar efeitos em partes específicas de uma imagem.

