Adobe planeja versão gratuita do Photoshop para a web

Durante a conferência Adobe MAX 2021, em outubro passado, a Adobe divulgou que o Photoshop ganharia uma versão web. Pois agora parece que o app não só vai ganhar recursos novos, como também será disponibilizada uma versão gratuita para navegadores.

Atualmente, já é possível utilizar o Photoshop na web em versão beta, com funções mais limitadas do que o app original, porém ainda é necessário ser assinante da Adobe Creative Cloud — mas pode ser por pouco tempo. De acordo com o The Verge, a empresa já está testando no Canadá uma versão gratuita em que os usuários só precisam ter uma conta na Adobe, sem necessariamente assinar o serviço.

O plano é atrair mais usuários para o app, como conta a vice-presidente de imagem digital Maria Yap: “Nós queremos fazer com que [o Photoshop] seja mais acessível e mais fácil para que as pessoas possam testar e experimentar o produto.” Como poderíamos imaginar, entretanto, a empresa planeja torná-lo “freemium”, ou seja, com alguns recursos gratuitos e outros, mais elaborados, somente para assinantes.

Ao levar o Photoshop para a web, a empresa facilita o trabalho em equipe, quando pessoas podem colaborar em um projeto simplesmente abrindo o navegador e, como disse Yap, sem a necessidade de ter máquinas superpotentes para rodar o app.

Em nota oficial, a Adobe divulgou novas ferramentas disponíveis para a versão web, como “Refinar arestas”, “Curvas”, “Clarear e Escurecer”, “Conversão de Objetos Inteligentes”, entre outros. Logo, também estará disponível a função de revisar e comentar as imagens.

Além dessas novidades, a Adobe ainda anunciou a chegada do Photo Restauration Neural Filter para a versão completa do Photoshop. O recurso utiliza inteligência artificial para ajudar a restaurar fotos que já estejam com marcas do tempo, amassadas, manchadas, etc., e transformá-las em uma imagem mais “limpa”. Como mostrada no vídeo acima, o usuário pode combiná-lo com fotos preta e brancas para torná-las coloridas.

As novidades ainda não estão disponíveis para o público, mas ficaremos de olho. Afinal, elas são muito interessantes, principalmente para quem sempre teve interesse de aprender ou aproveitar algumas das ferramentas mais básicas do aplicativo de edição de fotos mais famoso atualmente.