tvOS 16 terá maior conectividade com dispositivos Apple

Conforme cobrimos quando o tvOS 16 foi silenciosamente anunciado, na semana passada após a keynote de abertura da WWDC22, havia uma menção da Apple à conectividade entre dispositivos como novidade dessa versão. Não existiam ainda, porém, mais detalhes sobre o recurso.

Publicidade

Contudo, a situação mudou com uma sessão da WWDC22, em que o engenheiro do time de tecnologias da internet da Apple Elliot Garner falou mais sobre o tema. Segundo ele, foi criada a chamada DeviceDiscoveryUI , interface que facilitará a integração do iOS, do iPadOS e do watchOS com o tvOS.

Já era possível realizar certos tipos de ações de maneira conectada, mas agora isso será muito mais fácil para os desenvolvedores, já que existirá um meio mais direto de programação para fazê-lo. Além disso, além de também tornar a vida do usuário menos complicada, a forma por meio da qual os dispositivos se conectam deverá ser unificada, de maneira que aquela “mágica” de softwares da Apple invada os aplicativos que contarem com recursos do tipo.

No vídeo, foram dados dois exemplos interessantes — e que teriam tornado a keynote mais interessante caso tivessem sido nela incluídos.

Publicidade

O primeiro é com o Apple Fitness+: a interface tornará possível, por exemplo, escolher um treino no Watch e ver instruções na Apple TV, enquanto o relógio monitora batimentos cardíacos, gasto de calorias e afins.

Já o segundo, que envolve também demonstrações de programação e código, destinadas a desenvolvedores, é de um aplicativo com o jogo da velha. Foi mostrada a possibilidade de ver o “tabuleiro” na TV, enquanto se marca os quadrados pelo Watch. Levando essa ideia para cenários mais complexos, poderemos usar o relógio, o iPhone o iPad como controles para jogos na televisão.

Também se pode ver como será a interface do usuário ao usar a nova função. São detectados dispositivos na mesma rede e, ao selecionar algum, é necessário autorizar a conexão, por meio de uma notificação. É só aceitar e pronto, já será possível tirar proveito da nova funcionalidade.

Como se trata apenas de uma interface de programação, os desenvolvedores precisarão incorporar isso em seus aplicativos. Assim, será interessante ver como isso será utilizado para integrar o mesmo app em diferentes plataformas. É, também, um diferencial interessante da Apple TV em relação a outros produtos do mesmo ramo, ao menos para quem está no ecossistema da Maçã.

Publicidade

Ansioso para disputar partidas emocionantes de jogo da velha usando o Apple Watch? 😅

via 9to5Mac