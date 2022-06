MacBook Pro de 13″ com M2 entrará em pré-venda nesta sexta-feira

Anunciado na WWDC22, o novo modelo do MacBook Pro 13 polegadas com Touch Bar e com o chip M2 entrará em pré-venda, inclusive no Brasil(!), na próxima sexta-feira, 17 de junho, enquanto as entregas começarão uma semana depois, em 24/6.

Os preços iniciam em R$14.500 (ou R$13.050 à vista), para o modelo com 256GB de armazenamento, e R$16.500 (ou R$14.850 à vista), para o modelo com 512GB. Nos Estados Unidos, os valores são de US$1.300 e US$1.500, respectivamente.

O novo MacBook Pro chamou a atenção pela quase total falta de novidades. Basicamente, o único aspecto novo é o processador atualizado, o M2. Fora isso, temos o mesmo design de 2016, cuja tela tem as mesmas bordas enormes, além de não contar com a porta de carregamento MagSafe.

O grande e possivelmente único destaque do computador é o chip M2. Em comparação com seu antecessor, o M1, ele conta com 18% mais velocidade de CPU e 35% mais de GPU .

Ele foi anunciado junto ao novo MacBook Air, este sim com design renovado, mais fino e com MagSafe. O Pro, porém, continua tendo ventoinhas para resfriar o computador, enquanto o Air, de modo a garantir maior portabilidade e silêncio, não tem nenhuma, como mostramos nesse comparativo entre os dois.

Será que ainda existem (ou um dia existiram) fãs da Touch Bar?

