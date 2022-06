Anker lança hub USB-C 5-em-1 para iMacs

A Anker lançou hoje uma solução para tornar a vida de quem tem um “tudo-em-um” da Apple mais prática e rápida: o Anker 535 USB-C Hub é um dispositivo 5-em-1 para iMacs.

Pronto para auxiliar tanto iMacs mais antigos quanto os mais novos, com processador M1, esse hub é conectado na porta Thunderbolt do iMac e acoplado na parte inferior da tela.

Assim, mais cinco opções de portas ficam disponíveis bem na parte frontal do computador. São elas: uma entrada para cartão SD e outra para microSD, duas portas USB-A e uma USB-C.

Essa solução é especialmente prática para quem não quer fazer malabarismos para alcançar as portas do seu iMac. Plugue o hub e você já tem acesso a todas as portas mais utilizadas — aliás, se você tem o iMac equipado com M1, seu ganho vai ser ainda maior, já que ele está limitado a duas portas traseiras.

Além da praticidade, você consegue transferir arquivos com velocidade máxima de até 10Gbps para as portas USB-A e C e de até 312MB/s para cartões SD e microSD.

O Anker 535 USB-C Hub já está disponível para compra por US$60 tanto na própria loja online da Anker quanto na Amazon americana, com direito a 18 meses de garantia e suporte ao cliente.

via 9to5Toys