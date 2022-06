John Ortiz substituirá Arturo Luis Soria em “Bad Monkey”, do Apple TV+

A dança das cadeiras no elenco de “Bad Monkey”, futura série dramática do Apple TV+ criada por Bill Lawrence (“Ted Lasso”), continua a todo vapor. Segundo informações do Deadline, após Natalie Martinez substituir Ana Villafañe, em março, é a vez de John Ortiz assumir o lugar de Arturo Luis Soria na lista de talentos da produção.

Como comentamos, “Bad Monkey” terá Vince Vaughn (“Penetras Bons de Bico”) no papel de Andrew Yancy, um ex-detetive rebaixado a inspetor de restaurantes no sul da Flórida. Um dia, após um braço decepado ser encontrado por um pescador, Yancy volta a colocar seus dotes de investigador em prática para descobrir um mundo de corrupção e ganância que ameaça destruir o meio ambiente no estado e nas Bahamas.

Na trama, Ortiz será Rogelio, outro detetive de Key West que acaba se tornando o melhor amigo de Yancy. A relação próxima entre os dois personagens acaba complicando o andamento das investigações, já que o marido de Rogelio também é o advogado do personagem principal.

Além de Ortiz e Vaughn, a série terá ainda a presença de Michelle Monaghan (“Missão: Impossível 3”), Jodie Turner-Smith (“Queen & Slim”), Meredith Hagner (“Search Party”), Rob Delaney (“Deadpool 2”), L. Scott Caldwell (“Lost”), Ronald Peet (“The I-Land”) e a cantora Charlotte Lawrence. Como o próprio nome da produção indica, haverá um macaco de verdade na história.

Baseada no livro homônimo de Carl Hiaase, “Bad Monkey” será uma coprodução do Apple Studios e da Warner Bros. Television. Ainda não há uma data de estreia para os primeiros episódios.

