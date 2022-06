Como recortar uma Live Photo [iPhone, iPad e Mac]

Aqui no MacMagazine, já falamos bastante sobre as Live Photos. Introduzidas junto ao iPhone 6s, em 2015, elas permitem capturar e visualizar os movimentos feitos segundos antes/depois do clique de uma foto.

Na dica de hoje, mostraremos como você pode recortar uma dessas Live Photos capturadas pelo iPhone/iPad não só por esses aparelhos, como também pelo Mac.

Veja, a seguir, como fazer isso!

Como recortar uma Live Photo pelo iPhone/iPad

Abra o app Fotos e selecione a Live Photo desejada. Em seguida, toque em “Editar” (no canto superior direito) e no símbolo do recurso, ao lado de “Cancelar”, no canto inferior esquerdo.

Depois, use as setas na esquerda e na direita para cortar a Live Photo como desejar. Quando estiver satisfeito, toque em “OK” (no canto inferior direito).

Como recortar uma Live Photo pelo Mac

No Fotos do Mac, abra a Live Photo desejada. Depois, clique em “Editar”, no canto superior direito. Ou, se preferir, vá até Imagem » Mostrar Ferramentas de Edição na barra de menus (ou pressione a tecla return ).

Use as setinhas localizadas na linha do tempo (na parte inferior) para escolher onde ela deverá começar e terminar. Feito isso, clique em “Concluído”.

Você usa as Live Photos por aí? 📸