Claris atualiza FileMaker com suporte ao Texto Ao Vivo e mais

A Claris, subsidiária da Apple, lançou na última semana a mais nova versão de sua plataforma dedicada ao desenvolvimento de softwares personalizados para empresas e usuários: o FileMaker 19.5. Além das tradicionais melhorias de desempenho e segurança, a atualização também traz suporte para novas funções e ferramentas de scripting.

A primeira grande novidade da versão é o suporte para funções do tipo JSON, o que inclui itens como JSONGetElementType, GetLiveText e ReadQRCode. A empresa explica que, com essas funções, desenvolvedores poderão desde verificar a sintaxe de seus JSONs até acessar textos em imagens usando o mesmo algoritmo do Texto Ao Vivo (Live Text), da Apple.

O Claris FileMaker Pro 19.5 fornece atualizações de segurança e conveniência que tornam o desenvolvimento mais seguro e fácil. Estamos ansiosos para usar essas novas atualizações no Claris FileMaker 19.5 para continuar a ajudá-lo a criar aplicativos personalizados.

Para incrementar a segurança da plataforma, a partir dessa atualização, o FileMaker passará a exigir que URLs FMP remotas sejam aprovadas através de uma caixa de diálogo antes de abrir qualquer arquivo. Os usuários poderão escolher exatamente quando essa mensagem deverá ser exibida, o que inclui também scripts executados através de URLs FMP.

Agora também é possível copiar e colar layouts de objetos sem que outra ordem de abas com suas informações seja criada, facilitando a organização. Ademais, para salvar os dados de uma janela em específico, basta deixar a opção “Window name” vazia nas opções de script “Save a Copy as XML” e “Save a Copy as Add-on Package”.

Por fim, o update permite simplificar a migração de dados em mútiplos idiomas, incluindo o português. Além disso, agora também é possível cancelar um backup caso o processo seja interrompido ou for necessário realizar outra operação.

O FileMaker 19.5 está disponível a partir de US$20/mês (para até 10 usuários) ou US$40/mês (para até 99 usuários) — em ambas as assinaturas, o valor cobrado é o total dividido em 12x. Sua versão Go, para iOS/iPadOS, também foi atualizada com partes dessas novidades.

