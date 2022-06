PITAKA lança acessórios para AirTags e iPads Pro

A marca de acessórios PITAKA realizou ontem um evento no qual falou sobre o seu ecossistema, sustentabilidade, materiais usados em seus produtos e uma futura linha de pastas executivas. Além disso, foram lançados alguns novos acessórios com foco em AirTags e iPads, conforme detalhamos abaixo.

Publicidade

Pita!Tags

Temos três novas Pita!Tags, sendo que todas têm em comum a ideia de acoplar um AirTag, embora ofereçam funções adicionais diferentes.

A primeira é a Pita!Tag for Multi-tool, que inclui uma espécie de canivete suíço em miniatura. Ao centro, há um espaço para pôr um AirTag, de modo a rastrear onde está o acessório. A peça usada para prender a Pita!Tag a algum lugar também pode ser usada para colocar chaves. E ao redor do objeto está o grande trunfo: há chaves de fenda, uma faca portátil e uma chave Allen.

O produto é construído em aço inoxidável, além de precisar de uma chave incluída na caixa para pôr ou tirar o AirTag, o que dá mais segurança ao rastreio. O preço é de US$60, na loja da PITAKA.

Já a segunda é o Pita!Tag for Cable; como diz o nome, ele conta com um cabo com conexão Lightning/USB-C, assumindo também a função de corda para prender o rastreador. Para usar o cabo, basta soltar o ímã que o prende, conforme a imagem abaixo.

Da mesma forma que a Pita!Tag for Multi-tool, é possível acoplar um AirTag aqui. O produto será lançado apenas em agosto e o preço ainda não foi divulgado.

Publicidade

A última é talvez a mais inusitada: a Pita!Tag for Lighter, que é um isqueiro, ao qual você também pode acoplar o rastreador da Apple.

O lançamento está previsto para o inverno do hemisfério norte (nosso verão) e o preço também não foi informado.

FlipBook Case

Outro acessório lançado na mesma ocasião foi a FlipBook Case, que faz o iPad Pro parecer uma bolsa. Ao colocá-la no tablet com o Magic Keyboard já acoplado, é possível carregar o conjunto como se fosse uma pasta, inclusive com alças na parte de cima, que se unem ao ímã para fechar o teclado.

Há, ainda, uma bolsinha “de verdade”, que permite guardar pequenos objetos — até mesmo um AirTag, seguindo a linha dos produtos anteriores —, com acabamento em fibra de carbono. O preço é de US$90, e ela ficará disponível para ambos os tamanhos de iPads Pro a partir do final de julho, na loja da PITAKA.

Publicidade

Gostaram das novidades?

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider