Twitter inicia testes de publicações com até 2.500 palavras

No início do ano, comentamos aqui que o Twitter estava na iminência de testar um novo recurso que permitia a criação de textos ainda mais longos, sem o atual limite de 280 caracteres. Na época, entretanto, poucos detalhes foram divulgados sobre a novidade, que havia sido apelidada internamente de Twitter Articles.

Pois hoje, a rede social finalmente anunciou o lançamento do recurso, que se chamará, na verdade, Notes. Com ele, usuários terão acesso a uma nova área que permitirá a criação de textos com até 2.500 palavras — os quais, assim como posts convencionais, também poderão ser curtidos, retweetados e compartilhados.

✨ Introducing: Notes ✨



We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX — Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022

Em um primeiro momento, apenas alguns usuários nos Estados Unidos, no Canadá, em Gana e no Reino Unido terão acesso ao recurso, embora ainda seja possível visualizar postagens criadas com a novidade em outras localidades. De acordo com o Twitter, é possível adicionar fotos, vídeos, GIFs e até mesmo outros tweets aos textos.

Quem der a sorte de receber o recurso notará uma nova aba “Write” ao acessar a rede social, por onde os textos poderão ser criados e acessados. O Twitter também adicionará uma nova aba dentro dos perfis que reunirá todos os posts criados pelo usuário.

As Notes estão sendo desenvolvidas pelo Twitter Write — time da rede social focado em novidades para escritores — e chegarão a todas as plataformas suportadas pela empresa. Ainda não se sabe, porém, quando o recurso será liberado definitivamente.

