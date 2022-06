CEO da Volkswagen não tem certeza se Apple produzirá carros

Nesta quarta-feira (22 de junho), durante uma keynote da hub.berlin 2022 (conferência alemã de tecnologia), o CEO da Volkwagen, Herbert Diess, demonstrou certo ceticismo quanto a possibilidade de a Apple lançar um carro próprio no futuro. Segundo informações da Reuteurs, o executivo disse acreditar que a Maçã seguirá focando apenas em novidades de software.

A declaração foi dada durante uma sessão de perguntas e respostas do evento, que também conta com a presença da vice-presidente de iniciativas ambientais, políticas e sociais da Apple, Lisa Jackson. Diess, por outro lado, afirmou estar certo de que a Apple pretende entrar de vez no mercado de sistemas automotivos.

Não tenho certeza se a Apple realmente trará carros para o mercado no final. Seria um grande esforço.

Durante a WWDC22, vale lembrar, a Apple apresentou (de forma bastante sugestiva) a próxima geração do CarPlay, esperada para chegar em veículos de montadoras parceiras no fim de 2023. Além de atuar como uma central multimídia, a nova versão do recurso também será capaz de substituir todo o sistema de um veículo para exibir ainda mais informações, como velocímetro, nível de combustível e mais.

Essa atenção toda dada pela empresa ao CarPlay levou muitos a se questionarem sobre a possibilidade de isso se tratar, na verdade, de um sneak peak do software de seu suposto futuro veículo. Apesar de ter sido apresentado com o iOS 16, é mais provável que o recurso seja lançado junto ao iOS 17 — o que também causou estranheza.

A Volkswagen, vale notar, não apareceu na lista de montadoras que estão trabalhando com a Apple para levar o novo CarPlay a seus veículos. Entretanto, duas outras marcas comandadas pela gigante alemã chegaram a se comprometer com o projeto: a Audi e a Porsche.

via MacRumors