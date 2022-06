Podcasts: como desativar a reprodução contínua [iPhone, iPad e Mac]

Aqui no MacMagazine, já demos diversas dicas envolvendo o aplicativo nativo Podcasts, disponível em iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e Apple Watches.

Publicidade

Pioneiro nesse mercado, ele oferece a possibilidade não só de ouvir os seus programas prediletos, como também assiná-los — e, com isso, ajudar quem os produz a melhorar ainda mais os seus conteúdos.

Pois a dica de hoje é voltada a quem usa bastante esse app. Se você já se deparou com a situação de um episódio do podcast seguinte (ou o próximo episódio do que você está escutando) começar a tocar logo em seguida, saiba que é possível desativar isso de uma forma muito simples.

Veja, a seguir, como proceder!

Como desativar a reprodução contínua no iPhone/iPad

Abra os Ajustes e toque em “Podcasts”. Em seguida, desmarque a opção “Reprodução Contínua”.

Como desativar a reprodução contínua no Mac

Com o app Podcasts devidamente aberto, vá até Podcasts » Preferências… (na barra de menus). Na aba “Reprodução”, certifique-se de que a opção “Parar quando um episódio terminar” esteja selecionada.

Fácil, não?! 😉