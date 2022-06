★ UGREEN: promoção de acessórios e outros produtos por tempo limitado!

Já passou por aquela situação de precisar muito de um acessório específico para o seu iPhone ou Mac e se deu conta de que você simplesmente não tem? E, de repente, você é tomado pela sensação de arrependimento por não ter comprado da última vez que você viu?

Se não quiser mais deixar esse sentimento tomar conta, aproveite a promoção da UGREEN para adquirir aquele acessório que você precisa por preços muito bons — melhor ainda: com cupons!

Preparamos abaixo uma lista com os mais vendidos, mas você pode fazer a festa na loja oficial da UGREEN no AliExpress de hoje, 27 de junho, até 1º de julho!

Carregador rápido 20W PD

Correndo de um lado para o outro e esqueceu de recarregar o seu iPhone? Com o carregador rápido de 20W PD da UGREEN, em apenas 30 minutos você consegue chegar a 60% da carga nos iPhones 12 ou superior, ou mesmo 50% da carga em iPhones 8 a 11.

Utilize o código MAG20W ao comprar. Não esqueça de escolher qual cabo prefere, se lightning ou USB-C, e o tipo de plugue.

Carregador Nexode de 100W: quatro portas para mais opções

Quem ama a Apple e pode, tem diversos dispositivos da Maçã. Se você quiser recarregá-los todos de uma vez mas não tem tomada o suficiente à vista, você vai adorar o carregador Nexode de 100W.

Equipado com quatro portas, sendo três USB-C e uma USB-A, ele permite uma carregar completamente um MacBook Pro de 13″, por exemplo, dentro de 2 horas. Use o código MAG100W para garantir seu desconto.

Fones HiTune X6

Fones de ouvido sem fio de qualidade e preço bom é difícil de achar, mas uma ótima opção é o HiTune X6 da UGREEN. Com um design in-ear, esses fones têm cancelamento ativo de ruído (de até 35dB) e conexão Bluetooth 5.1.

Ele possui um modo de jogos de baixa latência (de 50ms) e também 6 microfones que auxiliam a cancelar ruídos durante chamadas. O X6 ainda garante 6 horas de reprodução contínua, enquanto a case proporciona uma bateria adicional de até 26 horas.

Curtiu e quer um desconto? Use o cupom MAGX6A para comprar o compar o HiTune X6.

Mouse Bluetooth Dual

Gostaria de utilizar o mesmo mouse com o seu Mac e o seu iPad? Pois com o Mouse Bluetooth Dual da UGREEN você consegue conectar dois dispositivos de uma só vez!

Ele possui dois modos, um com Bluetooth 5.0 e outro com conexão sem fio 2,4GHz (a partir de um receptor USB). Com isso, você pode utilizá-lo tanto com dois computadores ou com um computador e outro dispositivo móvel.

Ele possui um design ergonômico e confortável, além de ser prático, também: para alternar entre os dispositivos é multo fácil, basta pressionar o botão na parte inferior do mouse e voilà.

Para adquirir o seu mouse UGREEN com desconto, utilize o cupom MAGWMB .

Hub 7-em-1

Se seu MacBook ou iPad for daqueles que não tem portas o suficiente, utilizar um acessório pode ser a solução. E se você quiser tantas portas quanto puder ter, a melhor opção é o hub 7-em-1 da UGREEN!

Com ele, você pode usar uma só porta USB-C para conectar seu laptop ou tablet a um monitor adicional de resolução de 4K 60Hz, recarregar o seu dispositivo a até 100W, e até mesmo conectar um disco rígido externo usando as duas portas USB-A (USB 3.0 de 5Gbps). Além disso, se você precisar de entradas para cartão, esse hub aceita TF ou microSD. Quer mais? Pois, se você quiser estabilidade em uma conexão sem fio, ainda há uma porta RJ45.

Adquira o hub 7-em-1 usando o cupom MAGHUB .

Está aí uma ótima oportunidade para comprar alguns produtos da UGREEN com descontos. Aliás, você é um fã dos produtos da UGREEN? A loja oficial da empresa está cheia de outras opções de acessórios, para que você possa ter um ecossistema completo em casa.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo patrocinado, escrito de maneira independente pelo MacMagazine a partir de um acordo comercial com o anunciante, que não influenciou o conteúdo do post.