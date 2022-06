15 anos de iPhone: veja protótipos do icônico modelo original

O YouTuber Luke Miani compartilhou hoje um vídeo apresentando diversos protótipos do iPhone datados de até um ano antes do seu lançamento.

A fim de comemorar os 15 anos do aparelho que mudou o parâmetro dos smartphones, o vídeo mostra como estavam o design e o sistema do dispositivo antes de ser oficialmente revelado ao público.

A coleção de protótipos foi emprestada por outro YouTuber, do canal DongleBookPro, cujos aparelhos chegam a valer US$500 mil (juntos, mais de US$1 milhão).

A primeira edição do aparelho que conhecemos foi lançada no dia 29 de junho de 2007. No vídeo, podemos ver alguns protótipos de até um ano antes (2006). Dentre os modelos, temos designs diferentes com a parte traseira completamente preta, um com a tal tela de plástico que foi trocada por vidro em cima da hora, e até uns com adesivos mostrando os fornecedores de cada peça.

Mesmo com a bateria comprometida, eles ainda funcionam e mostram os sistemas que a Apple estava testando na época. Um deles teria a tal Click Wheel (à la iPod) na própria tela, exatamente como contou Sonny Dickson. O outro ainda mostra um sistema bem diferente, apenas com botões em texto.

É claro que alguns deles de fato eram somente para testes, mas é muito bacana poder ver as possibilidades (do que não aconteceu). Aliás, ainda bem que não foram para frente, pois o dispositivo final é realmente muito melhor do que os que vemos nessas ideias anteriores! O que acharam?

