Mudar para o Android: Google expande app para mais aparelhos

O Google liberou hoje uma atualização para o aplicativo Mudar para o Android, lançado em abril, que o torna compatível com qualquer aparelho equipado com o Android 12. Até então, a ferramenta criada para ajudar donos de iPhones a migrar para o sistema da gigante de buscas só funcionava com dispositivos da linha Pixel.

A novidade foi anunciada pela empresa nesta quarta-feira em um post no seu blog oficial, no qual ela também aproveitou para listar dez motivos que tentam convencer usuários a realizarem a migração. Entre os pontos destacados, estão coisas como as opções de privacidade do Android, o vasto catálogo do Google Play e o suporte para troca de mensagens RCS .

Embora o número de smartphones Android que já receberam a versão mais recente do sistema ainda seja relativamente pequeno, essa expansão deverá levar o aplicativo a todo um novo público, já que poucos países contam com a linha de smartphones Pixel de forma oficial. Ele também chega como uma boa alternativa para ferramentas de outras fabricantes.

Como explicamos anteriormente, o aplicativo permite transferir dados entre aparelhos (como fotos, vídeos, músicas, contatos e mais) sem precisar, necessariamente, de uma conexão cabeada. Antes disso, quem quisesse realizar essa migração precisava transferir tudo de forma manual — o que podia levar uns bons minutos (ou até horas).

O Mudar para o Android é a reposta do Google ao aplicativo Migrar para iOS, lançado pela Apple em 2015 para fazer exatamente o oposto da ferramenta da gigante de pesquisas: ajudar usuários a trocar o Android por um iPhone.

