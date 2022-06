Keynote: como exigir uma senha para sair de uma apresentação [Mac]

O Keynote é um poderoso aplicativo o qual permite que usuários dos sistemas operacionais da Apple possam criar apresentações de slides.

Aqui no MacMagazine, já demos diversas dicas envolvendo esse programa, como a possibilidade de transmitir as apresentações pela internet ou proteger os documentos com uma senha.

Falando em senhas, há um outro recurso feito para proteger um documento no Keynote. Mais precisamente, ele permite que você exija um código para sair de uma apresentação. Isso acaba sendo ideal para aqueles momentos em que você configurou ela para ser reproduzida automaticamente em um lugar público, por exemplo.

Veja, a seguir, como fazer esse procedimento no app para o macOS! 👨‍💻

Primeiramente, abra a apresentação desejada e vá até Keynote » Preferências…na barra de menus. Com a aba “Apresentação” selecionada, clique em “Exigir senha para sair das apresentações de slides”.

Depois, insira uma senha, confirme ela e clique em “Definir Senha”.

Posteriormente, caso queira remover essa senha do documento, volte para a mesma seção de configurações do Keynote e desmarque a opção “Exigir senha para sair das apresentações de slides”.

Note que essa senha será usada apenas para as reproduções de slides do Keynote no Mac onde ela foi definida.

Superfácil, não?! 😊