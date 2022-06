Como alterar a fonte no app Livros [iPhone, iPad e Mac]

Apesar de não ser tão popular quanto o Amazon Kindle, fato é que muitos usuários acabam usando o aplicativo nativo Livros (Books) para manter as suas leituras em dia.

Com ele, é possível criar as suas metas de leitura e até mesmo mudar de página usando apenas uma mão. Na dica de hoje focada nesse app, mostraremos como você pode facilmente alterar a fonte de um livro que estiver lendo.

Veja, a seguir, como fazer isso pelo iPhone/iPad e pelo Mac!

Como alterar a fonte de um livro pelo iPhone/iPad

Abra o app Livros e selecione o título que esteja na sua biblioteca. Em seguida, toque no botão “aA” (na parte superior) e vá em “Fontes”.

Por lá, você poderá escolher uma das nove fontes disponibilizadas pela Apple:

Athelas

Charter

Georgia

Iowan

Palatino

San Francisco

New York

Seravek

Times New Roman

Como a mudança ocorre em tempo real (assim que você seleciona uma delas), é possível obter uma prévia da página na nova fonte de forma imediata.

Como alterar a fonte de um livro pelo Mac

Com o título aberto no app Livros do macOS, passe o mouse na parte superior da janela e clique no botão “aA”. Depois, basta escolher uma das nove opções de fontes disponibilizadas.

Você costuma usar esse app por aí? 📖