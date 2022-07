Nos EUA, compre uma Apple TV e ganhe um gift card de US$50

Em um movimento raro — mas não exatamente incomum —, a Apple agora está oferecendo um cartão-presente (gift card) de US$50 na compra de uma Apple TV 4K ou uma Apple TV HD. A Ação é válida exclusivamente nos Estados Unidos e por um período limitado.

A novidade surgiu após a empresa tirar a Apple Store Online do ar nos EUA no início do dia, como notado pelo jornalista Mark Gurman, da Bloomberg. A promoção vai de hoje (1º de julho) até o dia 14/7.

Vale notar que o cartão-presente não pode ser aplicado à Apple TV que está sendo adquirida — podendo ser usado em qualquer produto, serviço ou app após a confirmação da compra.

Como dissemos, não é incomum a Apple oferecer gift cards em compras de produtos — atualmente, a companhia também está realizando uma oferta de volta às aulas nos EUA (e em alguns outros países como Canadá e Singapura) com cartões-presente de US$150 na compra de Macs.

Fato é que, em meios aos rumores de que a companhia lançará uma nova versão da Apple TV, é bem provável que ela esteja fazendo um “limpa” no seu estoque para apresentar o novo modelo, vai saber…

