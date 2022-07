YouTube Premium libera PiP para usuários no iOS

Uma das novelas mais duradouras envolvendo o YouTube para iOS é a adoção do Picture-in-Picture (PiP). Com a Apple tendo adicionado suporte ao recurso no iOS 14 — há quase dois anos —, a funcionalidade ainda não havia saído da fase de testes no app de vídeos.

Reconhecendo que se trata de um lançamento lento para um recurso “altamente solicitado”, o Google anunciou hoje a chegada do PiP ao iOS/iPadOS de forma oficial para assinantes do YouTube Premium no mundo todo. Para não assinantes, o recurso estará limitado a usuários dos Estados Unidos, mas somente em conteúdo não musical.

it's happening! ✨ picture-in-picture is slowly rolling out for YouTube on iPhone & iPad, & just like on Android, will be avail to:



Premium members globally &

non-Premium members in US (non-music only)



it’s been a long time coming 😌 all the details ➡️ https://t.co/mNbPWWE21n pic.twitter.com/ZeBY48KOhH — TeamYouTube (@TeamYouTube) July 11, 2022

Globalmente, todos os membros Premium no iPhone e iPad terão acesso ao PiP para todos os conteúdos, (tanto música quanto não música). Para ativar o recurso, vá em Configurações » Geral em seu aplicativo do YouTube e ligue o Picture-in-Picture.

Para assistir a um vídeo em modo PiP no YouTube, é tão simples quanto em qualquer aplicativo que conta com o recurso: basta sair do app enquanto determinado vídeo está sendo executado e ele continuará sendo exibido em forma de miniatura, mesmo você entrando em outros aplicativos.

Histórico

O Picture-in-Picture já estava disponível de forma oficial para usuários do YouTube no Android em 2018, mas no iOS ainda estava limitado a usuários Premium que ativassem a opção para testar o recurso. Em abril, a rede social anunciou a chegada do recurso para seus usuários “nos próximos dias”.

No sistema operacional do Google, o PiP também funciona em qualquer vídeo para usuários do YouTube Premium e em vídeos não musicais para usuários normais — como será para usuários nos EUA.